Champions:Inter, Gosens ko e non disponibile contro il Porto

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - L'Inter perde Robin Gosens per la sfida contro il Porto in Champions League. L'esterno tedesco si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali che hanno evidenziato un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra, come spiegato dal club nerazzurro. "Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", aggiunge l'Inter in una nota pubblicata sul sito. L'ex Atalanta salterà quindi la gara di domani in Champions League ed è a forte rischio anche la sua presenza per la sfida di domenica sera contro la Juventus in campionato. (ANSA).