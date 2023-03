Ucciso in piazza: legali vittima, Adriatici scappa dal processo

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - "L'imputato Massimo Adriatici sta fuggendo dal processo. Ed esattamente: il predetto è fuggito dalla possibilità che nel corso dell'udienza preliminare il fatto potesse essere riqualificato in omicidio volontario": è quanto scrivono in una nota gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli che difendono la famiglia del 39enne Youns El Bousettaoui nel processo che vede l'ex assessore alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici imputato per eccesso colposo di legittima difesa.

Ieri Adriatici ha chiesto il giudizio immediato, saltando quindi l'udienza preliminare ma per i legali della famiglia della vittima "cerca solo di guadagnare tempo. Ma i familiari di Youns sanno attendere. Tutto il tempo che ci vorrà".

"L'udienza preliminare - scrivono - per un imputato che si reputa innocente è una garanzia, non un'udienza da evitare.

Qualora fosse stato convinto della sua innocenza ben avrebbe potuto affrontare l'udienza preliminare nella quale un Giudice che ha avuto tutta la conoscenza degli atti, avrebbe potuto proscioglierlo da ogni accusa, anche applicando la causa di giustificazione della legittima difesa così decantata dallo stesso imputato". (ANSA).