Torna Academia Berlucchi, il think tank per la Franciacorta

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Torna domani Academia Berlucchi, il think tank voluto dalla Famiglia Ziliani per la Franciacorta, che inaugura la sua quarta edizione nell'anno di Bergamo e Brescia capitali della cultura a Borgonato (Brescia), sul tema "La Creatività Come Rito Propiziatorio".

Ad aprire la rassegna, una conversazione tra l'ex ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il sociologo Francesco Morace, direttore scientifico di Academia Berlucchi, sul tema del circolo virtuoso che lega sostenibilità e talento. A seguire, le testimonianze di alcuni "ambasciatori" delle due Città unite come "Capitale Italiana della Cultura 2023": l'attore bergamasco Giorgio Pasotti, la bresciana Marzia Bolpagni, ingegnere tra le 50 donne più influenti nel campo delle Stem (Inspiring Fifty) a livello internazionale, il bergamasco Marco Carrara, tra i più giovani conduttori della Rai.

L'incontro coinvolgerà inoltre alcuni Amministratori delle Province di Bergamo e Brescia, degli enti culturali GAMeC di Bergamo e Brescia Musei, protagonisti, insieme alle loro comunità, del progetto di arte partecipata e diffusa dal titolo Vite Operose, ideato dall'artista Valerio Rocco Orlando, a cura di Caroline Corbetta, che inaugura il format di produzione multidisciplinare Casa dei Talenti Berlucchi. A conclusione dei lavori, sarà presentata la prima opera del progetto, una scultura luminosa che è il risultato di un percorso laboratoriale che ha coinvolto collaboratrici e collaboratori della Guido Berlucchi e che si amplierà, nel corso dell'anno, con nuove interazioni ed installazioni nelle città di Bergamo e Brescia, attraverso il coinvolgimento di altre due comunità locali (una per ciascuna provincia), dando vita così ad un ciclo di tre sculture luminose. (ANSA).