Incendi: in fiamme azienda produzione asfalto nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 08 MAR - Un vasto incendio ha seriamente danneggiato un'azienda di produzione asfalto a Gavirate (Varese), con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

L'allarme è scattato alle 17.30 di oggi, in viale Ticino, quando il rogo è divampato per cause ancora da accertarsi. Sul posto hanno operato squadre di vigili del fuoco dalle sedi di Varese e Ispra con due autopompe, due autobotti e un'autoscala.

Alle 18.40 l'incendio è stato domato e sono partite le operazioni di messa in sicurezza.

Non si registrano feriti o intossicati. (ANSA).