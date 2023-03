A 10 anni dalla morte per Jannacci libro, show, disco e docufilm

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Si chiama 'Ecco tutto qui', come una canzone del 1979, la biografia di Enzo Jannacci scritta dal figlio Paolo insieme al critico Enzo Gentile per i 10 anni dalla morte del cantautore di 'Scarp de' tenis'. Al libro, edito da Hoepli, è abbinato uno spettacolo teatrale di musica e racconti, che debutta domani sera a Fasano, in provincia di Brindisi.

Oltre alla biografia, sono tante le iniziative volute per ricordare Jannacci: un vinile con inediti di prossima uscita, un docufilm di Giorgio Verdelli atteso per settembre e una serata speciale, 'Jannacciami', il 3 giugno, agli Arcimboldi di Milano, nel giorno del suo compleanno. (ANSA).