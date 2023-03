A Milano per l'8 marzo un parco dedicato e musei gratis

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - A Milano in occasione della festa della donna sarà inaugurato un parco intitolato all'8 marzo nell'area dell'ex stazione di Porta Vittoria. L'intitolazione della nuova area verde fa parte delle iniziative promosse dal Comune per l'8 marzo.

Sulla condizione delle donne "non è vero che non sono stati fatti passi avanti. Sul fronte del lavoro a Milano l'occupazione femminile è al 62% in linea con la media europea - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast quotidiano dedicato oggi all'8 marzo -. Non è stato fatto abbastanza però, sul lavoro è più evidente la persistenza di un significativo gap salariale, che è ingiusto e non è utile alla città. Per sottolineare la tensione verso un necessario miglioramento delle cose il programma per l'8 marzo porta il titolo 'Milano città delle donne'".

Tra le iniziative messe in campo, il 10 marzo ci sarà l'ingresso gratuito nei musei civici per tutte le donne. Il Comune propone un percorso di opere d'arte dedicate all'universo femminile in musei, case museo, al Monumentale e al Castello Sforzesco. In particolare, i musei coinvolti e a ingresso gratuito per le donne saranno: Museo del Novecento, Gam-Galleria d'Arte Moderna, Casa Museo Boschi di Stefano, Palazzo Morando, Mudec Museo delle Culture, Museo Archeologico, Museo del Risorgimento e il Cimitero Monumentale museo a cielo aperto.

È già on line invece il rinnovato sito di toponomastica al femminile. La pagina "Le vie delle donne" raggruppa in un unico itinerario le vie, le piazze, i monumenti e le pietre di inciampo dedicate alle donne. Milano dal 2017 ha l'obiettivo del riequilibrio di genere nelle intestazioni. (ANSA).