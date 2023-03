A giugno a Milano Panorami sonori, da Bersani al jazz

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Con quattro appuntamenti torna a giugno, dall'8 al 26, 'Panorami sonori', la rassegna dei Pomeriggi Musicali di Milano pensata per oltrepassare i confini del repertorio classico, ideata dal direttore artistico Maurizio Salerno. L'inaugurazione, l'8 giugno, al teatro Dal Verme sarà con Samuele Bersani che torna ad esibirsi con l'orchestra dei Pomeriggi Musicali dopo il concerto del 2015 in occasione di Expo. Per il concerto, con una scaletta che ripercorre trent'anni di carriera che sarà ripetuto l'11 giugno all'Auditorium della Musica di Roma, sul podio ci sarà Pietro Mianti. Il 15 giugno il clarinettista Jazz Gianluigi Trovesi e il direttore e violinista barocco Stefano Montanari saranno protagonisti di 'Stravaganze consonanti', titolo dell'album che hanno pubblicato insieme. Si tratta della prima volta che viene eseguito dal vivo e con orchestra. Il 22 sarà Silent Carmen, serata dedicata alla proiezione del cinema muto che ha come fil rouge l'opera di Bizet, sul podio Josè Antonio Montano a dirigere dal vivo la colonna sonora di Carmen di Cecil B. DeMille e A Burlesque on Carmen di e con Charlie Chaplin. Ultimo appuntamento, il 29 giugno, sarà con il pianista jazz Enrico Pieranunzi con l'autore degli arrangiamenti Michele Corcega sul podio, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria. Gli abbonamenti (che includono gli ultimi tre concerti, non quello di Bersani che è fuori abbonamento) sono in vendita dal 7 marzo. (ANSA).