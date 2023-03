Tentato furto in ditta nel Milanese, cc arrestano due uomini

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - In cinque stavano scavalcando la recinzione, per rubare, di una ditta di rivendita all'ingrosso di telefoni cellulari a Bresso, al confine con Milano. Il tempestivo intervento della sezione radiomobile dei carabinieri ha però interrotto il loro intento. E così sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato due romeni di 18 e 34, entrambi senza fissa dimora in Italia ed incensurati. Gli altri tre sono riusciti a fuggire ed ora sono ricercati.

L'episodio si è verificato, ieri notte intorno alle 23, in via Carolina Romani. I militari sono entrati in azione dopo una segnalazione.

I due stranieri sono stati bloccati mentre cercavano di salire su un'autovettura, con targa tedesca ed intestata ad una persona residente in Germania, parcheggiata nei pressi dell'azienda. Nelle vicinanze era parcheggiata una seconda macchina, anch'essa con targa tedesca. All'interno dei veicoli sono stati trovati dodici sacchi di tela di grandi dimensioni, contenenti diversi arnesi da scasso, ricetrasmittenti e cinque ventose pneumatiche con maniglie. Le attrezzature e le auto sono state sequestrate.