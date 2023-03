Donna investita e uccisa da treno in stazione a Melegnano

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Una donna, di cui non si conosce ancora il nome e l'età, è morta investita e uccisa da un convoglio Trenord alla stazione ferroviaria di Melegnano, in provincia di Milano. E' accaduto, poco prima delle 15. Dai primi accertamenti, sembra sia un suicidio. E' stato soccorso anche un uomo di 50 anni che ha visto la scena e ne è rimasto choccato ma, poi, tranquillizzato, ha rifiutato il ricovero in ospedale.

La Polfer sta accertando la dinamica dell'investimento: la circolazione è stata sospesa su un tratto della linea Saronno-Lodi, mentre viene organizzato un servizio di bus sostitutivo fra Lodi e Rogoredo. I treni a lunga percorrenza non stanno riportando ritardi. (ANSA).