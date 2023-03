Sci, Goggia vince la quarta coppa del mondo di discesa

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - La bergamasca Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. A Kvitfjell, in Norvegia, si è registrato il primo successo in carriera della norvegese Kajsa Lie che, a 24 anni, ha vinto in 1'43"36. Ma seconda in 1'32"65 si è classificata proprio la Goggia. Sofia, in realtà, avrebbe potuto anche non gareggiare, perché l'unica potenziale rivale, la slovena Ilka Stuhec, scesa prima di lei, era finita lontana, rendendo così irrecuperabile il divario che accusava con l'azzurra nella penultima discesa della stagione.

"Sono serena, felice e contenta. Obiettivo raggiunto!" ha detto Goggia, mostrando a tutti la propria mano destra con quattro dita alzate al cielo.