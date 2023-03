Il Monza torna a vincere, Ciurria e Izzo piegano l'Empoli

(ANSA) - MONZA, 04 MAR - Un gol di Ciurria e uno di Izzo per dimenticare le ultime due sconfitte e riconquistare i tre punti.

La matematica del Monza, dopo l'2-1 all'Empoli nell'anticipo del sabato, proietta i brianzoli a +15 dalla zona retrocessione e quattro punti oltre i toscani. Dopo un gol annullato a Satriano dell'Empoli, il Monza è passato in vantaggio al 19': Caprari serve Petagna, bravo ad allungare di tacco per Ciurria che di sinistra incrocia e sblocca il risultato. L'Empoli acciuffa il pari all'8' della ripresa, con uno stacco di testa di Satriano.

Il gol vittoria dei brianzoli arriva al 22', ancora di testa, con il difensore Izzo. Festeggia così Palladino, da un girone sulla panchina brianzola. (ANSA).