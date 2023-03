Covid: Lombardia; sempre 8 ricoverati in terapia intensiva

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Sono 8 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid (gli stessi di sette giorni fa) e 174 (in discesa da 201) negli altri reparti per la cura del Coronavirus in Lombardia. Dall'inizio della pandemia si sono registrati 45.558 decessi, di cui 45 nell'ultima settimana.. Lo rende noto la Regione.

I nuovi positivi per provincia, tra mercoledì e giovedì, sono a Milano 203 di cui 91 in città; a Bergamo 39; a Brescia 62; a Como 24; a Cremona 19; a Lecco 20; a Lodi 17; a Mantova 29; a Monza e Brianza 64; a Pavia 29; a Sondrio 2 e a Varese 38.

(ANSA).