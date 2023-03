Scala rinvia nuova produzione del balletto per risparmiare

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - La Scala deve risparmiare e per questo ha deciso di rinviare di due anni la produzione del balletto Aspects of Nijinsky di John Neumeier.

"Alla luce delle esigenze di contenimento dei costi determinate da considerazioni prudenziali sull'impatto della situazione internazionale sui costi dell'energia e delle materie prime e dalle riduzioni dei contributi annunciate per l'anno solare 2023 - spiega il teatro milanese in una nota -, si sono rese necessarie alcune modifiche alla programmazione: la produzione Aspects of Nijinsky annunciata per il mese di novembre 2023 verrà posticipata, in accordo con il coreografo John Neumeier, nella Stagione 2024-2025".

Per sostituire la nuova produzione è stato scelto Onegin con la coreografia di John Cranko nell'anno che segna il cinquantesimo anniversario dalla sua scomparsa. Invariate le date, dal 5 al 25 novembre, e confermata la presenza del l'étoile Roberto Bolle nelle prime quattro rappresentazioni (5, 8, 15, 17 novembre), gli artisti di punta della Compagnia scaligera, così come è confermato il debutto di Simon Hewett sul podio.

Neumeier sarà comunque presente nel cartellone della prossima stagione. Il direttore del Ballo Manuel Legris ha infatti inserito nel programma la ripresa La Dame aux camélias, nuovamente in scena al Piermarini a sette anni dalle sue ultime rappresentazioni. (ANSA).