San Siro: faccia a faccia sindaco e proprietario del Milan

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato che un faccia a faccia con il proprietario del Milan per parlare di San Siro e del nuovo stadio nel giorno in cui Snaitech ha confermato di avere firmato un accordo preliminare di compravendita per l'area che include l'Ippodromo Snai La Maura sottolineando che "non è stato sottoscritto con una società sportiva".

"Oggi pomeriggio - ha spiegato Sala incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell'area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere". "Mi pare ci sia un'accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà" ha aggiuno Sala che oggi incontrerà anche la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio Emanuela Carpani.

La vendita dell'Ippodromo La Maura non è "perfezionata in quanto soggetta a diverse condizioni sospensive quali la realizzazione delle nuove piste e servizi per il trotto, all'interno dell'Ippodromo Snai San Siro - sottolinea Snaitech -. Lo stesso accordo, che non è stato sottoscritto con una società sportiva, prevede esplicitamente l'obbligo a garantire a Snaitech un diritto permanente volto a tutelare le attività di allenamento e di svolgimento delle corse ippiche. Snaitech, infatti, continua ad investire ingenti somme nella riqualificazione, ampliamento e ammodernamento delle proprie strutture sportive per la realizzazione di un ippodromo in grado di accogliere tutte le discipline equestri". (ANSA).