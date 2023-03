Renga e Nek, nuovo appuntamento live il 7 ottobre a Milano

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - In attesa dell'evento celebrativo il prossimo 5 settembre all'Arena di Verona, si aggiunge un altro appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago - Milano, per ripercorrere le carriere di Renga e Nek. I due artisti saranno impegnati in un tour nelle principali città italiane: 02 luglio - Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma.

07 settembre - Piazza della Loggia - Brescia.

11 ottobre - Teatro Augusteo - Napoli.

12 ottobre - Teatro Team - Bari.

16 ottobre - Europauditorium - Bologna.

19 ottobre - Teatro Verdi - Firenze.

21 ottobre - Teatro Colosseo - Torino.

In uscita anche un nuovo singolo: un brano che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo. Il titolo è "L'Infinito più o meno" (Epic/Sony Music), in radio e digitale dal 10 marzo. (ANSA).