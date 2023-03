Gravi ma stabili le condizioni Scardina dopo l'intervento

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Restano stabili le condizioni di Daniele Scardina, il pugile di 30 anni ricoverato all'Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dopo aver accusato un malore ieri al termine di un allenamento in palestra. Lo si apprende da fonti sanitarie.

Il pugile, giunto in ospedale in codice rosso, è stato operato d'urgenza alla testa ieri sera dall'equipe di neurochirurgia cranica dell'Humanitas, un intervento definito "complesso" ma "tempestivo e tecnicamente riuscito".

Il paziente, si apprende dalle stesse fonti "è in prognosi riservata, in condizioni stabili". Nelle prossime ore sarà possibile valutare l'evoluzione. (ANSA).