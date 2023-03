Finta volontaria parrocchia ruba in casa di anziani, arrestata

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Si è finta volontaria di una parrocchia per mettere a segno un furto nell'abitazione di due persone anziane. Così una donna di 46 anni, pregiudicata, è stata arrestata dal "Pool Anti Truffe" della Procura di Milano, composto da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano.

Gli investigatori del Pool, dopo la denuncia, hanno svolto subito un sopralluogo, per raccogliere impronte digitali e svolgere ulteriori accertamenti. La donna si era presentata volontaria di una parrocchia in casa degli anziani e aveva cominciato a rovistare all'interno dell'abitazione, rubando gioielli e denaro e si era allontanata. I pm hanno chiesto e ottenuto per la ladra-truffatrice una custodia cautelare in carcere.

Solo pochi giorni fa il Pool aveva eseguito un'analoga ordinanza ai danni di un truffatore di anziani.

Per la Polizia, da episodi come questi, "emerge l'importanza di contattare immediatamente le Forze dell'Ordine nell'ipotesi in cui si nutrano sospetti o si ritenga di essere vittime di una truffa. Il tempestivo intervento della Polizia è difatti fondamentale ai fini della raccolta delle prove e dell'identificazione dei responsabili dei reati". (ANSA).