Pirelli, patto fra Brembo e Camfin per il voto in assemblea

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Brembo e Camfin hanno sottoscritto un patto parasociale in Pirelli che prevede l'impegno del gruppo bergamasco ad adeguare in assemblea il proprio voto a quello di Marco Tronchetti Provera & C. (MTP)/Camfin.

I due azionisti italiani del gruppo di pneumatici, che ha come primo socio la cinese Sinochem, puntano a dare continuità nalla governance, strategia e gestione di Pirelli. In tale contesto, Brembo ha concordato che la società che fa capo a Tronchetti continui ad esercitare il ruolo di guida del top management, anche in relazione alle opzioni strategiche di Pirelli.

Inoltre, nel caso in cui Brembo manifestasse l'intenzione di procedere a ulteriori acquisti di azioni Pirelli, dovrà darne preventiva informazione a MTP/Camfin. (ANSA).