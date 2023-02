Webuild: in Triennale una delle talpe che ha scavato la M4

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - È arrivata in Triennale a Milano la testa della Tbm Stefania, una delle sei talpe che hanno scavato la Metro 4, per la mostra "Costruire il Futuro" promossa da Webuild con la Triennale, che sarà inaugurata il prossimo 2 marzo.

La testa della Tbm pesa 58 tonnellate e ad una velocità media di 18,5 metri/giorno ha scavato le gallerie della nuova Metro 4 che nei prossimi mesi arriverà fino a San Babila collegando il centro con l'aeroporto di Linate in 12 minuti. (ANSA).