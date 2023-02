A Milano rapinati tre orologi di lusso in tre giorni

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Serie di rapine di orologi di lusso a Milano negli ultimi tre giorni. La prima risale al 24 febbraio ma la denuncia è stata fatta solo in un secondo momento. Ad essere stato derubato del suo Audemars Piguet, alle 18:30 in via Pisacane nei pressi di Porta Venezia, è stato un uomo di nazionalità francese di 51 anni che è stato avvicinato da due uomini che hanno tentato prima di rubargli l'auto, poi nella colluttazione che è seguita a bordo della vettura gli hanno sfilato l'orologio.

Il francese era sceso dall'auto dopo che uno dei due malviventi a bordo di un motorino aveva colpito il suo specchietto ed era caduto, uno stratagemma per cercare poi di entrare nella vettura e rubarla. I due rapinatori sono scappati.

La seconda rapina è avvenuta il 25 febbraio alle tre di notte circa in via Mercato a due passi dal Duomo. Qui un uomo di 32 anni, come ha riferito lui stesso alla polizia, è stato avvicinato da due uomini che lo hanno bloccato tenendolo per il polso e gli hanno rubato il Rolex modello Submariner Date, oltre che lo smartphone. I due sono poi scappati.

Infine la terza rapina è di questa notte, all'una e venti, in piazza XXIV maggio, a due passi da Navigli, dove un uomo, cittadino dell'Arabia Saudita è stato derubato del suo Audemars Piguet. (ANSA).