Teatro: 10 anni di 'Priscilla', il musical torna a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il musical "Priscilla La Regina del Deserto" torna a Milano, al Teatro Arcimboldi, dal primo marzo per celebrare insieme ai suoi fan i 10 anni dal debutto italiano. "Dieci anni - ricorda il Tam in una nota - di teatri pieni di energia, di platee gremite, scenografie scintillanti e coreografie esplosive. 10 anni di risate fragorose ma anche di grandi emozioni in una cornice ricca di musiche coinvolgenti e di canzoni tra le più cantate di sempre".

Tornano anche i tre protagonisti che debuttarono in prima nazionale al Teatro Ciak Webank.it di Milano: Simone Leonardi del ruolo di Ralph/Bernadette, Antonello Angiolillo nel ruolo di Tick/Mitzi e Mirko Ranù nel ruolo di Adam/Felicia.

Il musical, in numeri, prevede l'impiego di 26 performer sul palcoscenico, 500 costumi, 60 parrucche, 150 paia di scarpe, 200 cappelli e 25 successi musicali internazionali.

Tratto dall'omonimo film "Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto" - vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - il musical è una travolgente avventura "on the road" di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e di amicizia fra musica, ricordi anche dolorosi, incontri, imprevisti, svelandosi l'un l'altro tra fragilità e sentimenti, senza paura di essere così come sono. Perché "Priscilla - come ricorda il Tam - è una festa, un inno ai valori della diversità, dell'inclusività e dei rapporti umani". (ANSA).