Dai cieli invernali la tempesta di fiori di Luisa Beccaria

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - E' ispirata ai cieli invernali e ai loro colori la collezione Luisa Beccaria per il prossimo inverno, presentata oggi nello spazio del brand, alla Milano Fashion Week. "Ho pensato al grigio e al blu del cielo quando si prepara un temporale" racconta la stilista, che per rappresentare il concetto ha voluto far scendere sulle modelle una pioggia di petali.

Tra le proposte, gli abiti in velluto stretch con ricami di boccioli, le gonne in velluto devoré tempestate di fiori, gli chemisier in jersey metallizzato e quelli in cotone operato, ma anche tubini di paillettes e completi con lupetto, calze e abito tutti in pendant, ovviamente di fiori stampati. "E' una donna dall'animo deciso ma poetico, un tempo le donne dovevano indossare una divisa per ottenere la parità con l'uomo, ora che - riflette la stilista - anche se sembra raggiunta ma non lo è, c'è voglia di vivere la femminilità in tutte le sue dimensioni".

