Tredici musei diventano opere d'arte in mostra a Palazzo Reale

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Tredici sono i musei statali in Lombardia - realtà molto diverse fra di loro, che vanno dal Cenacolo vinciano alle Grotte di Catullo a Sirmione, dal museo Palazzo Besta a Teglio, in provincia di Sondrio, alla Certosa di Pavia. E tredici sono gli artisti italiani fra i 43 e i 31 anni a cui la direzione regionale dei musei ha chiesto di raccontarli e interpretarli.

Si chiama '13 artisti per 13 musei' il progetto durato dieci mesi, realizzato con la collaborazione del museo della fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo, che sarà in mostra a Palazzo Reale, nell'appartamento dei Principi, dal 3 marzo al 2 aprile. 'TRE-DI-CI. Sguardi sui musei di Lombardia' è il titolo dell'esposizione gratuita delle opere realizzate con tecniche diverse da Arianna Arcara, Fabio Barile, Claudio Beorchia, Roberto Boccaccino, Alessandro Calabrese, Marina Caneve, Federico Clavarino, Rachele Maistrello, Caterina Morigi, Flavia Rossi, Alessandro Sambini, Delfino Sisto Legnani, Vaste Programme.

Fotografie, opere video, sculture e istallazioni raccontano il Museo del Cenacolo Vinciano di Milano; la Cappella Reale Espiatoria di Monza; la Certosa e il Museo della Certosa, Certosa di Pavia; Parco Archeologico e Antiquarium, di Castelseprio (Varese); il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina di Vigevano (Pavia); Palazzo Besta, Teglio (Sondrio); Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, il Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo, MUPRE - Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica (tutti e tre a Capo di Ponte, in provincia di Brescia); Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica, Cividate Camuno (Brescia) e ancora le Grotte di Catullo e Museo Archeologico e il Castello Scaligero a Sirmione e Villa Romana e Antiquarium, Desenzano del Garda. (ANSA).