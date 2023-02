Tra chic e glam Fracomina debutta alla Milano Fashion Week

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Fracomina debutta alla Milano fashion week con una sfilata nella sede del Circolo Filologico.

Protagonista è un womenwear in chiave glam, una visione di femminilità vivace e naturalmente versatile capace di riflettere la contemporaneità. Un concentrato di coolness che contamina stili diversi dedicati a donne dalle diverse personalità con proposte capaci di adattarsi ad ogni momento della giornata.

A cominciare da un daily-wear chic che vive di contrasti tessili e cromatici, in cui l'essenzialità dei modelli, dei tagli, delle silhouette nasce all'insegna di una sartorialità metropolitana, animata da stampe strong. C'è spazio per un wonder boho dal sapore vintage accanto alla delicatezza materica di tinte tenui mixate a lavorazioni soft. Echi London seventies attraversano i diversi stili, passando dal new preppy amplificato da sprazzi di colore e da dettagli British, al ritmo gold rock dei nuovi due pezzi in paillette e in velluto, e nel taglio seducente di long dress regali, una fascinazione che diventa il divertissement di un pattern dedicato a una femminilità da monarca assoluta. "La nostra presenza a Milano Moda Donna - ha commentato Ferdinando Prisco, ceo di Fracomina nel backstage - è un'altra tappa importante nel percorso di crescita del marchio che sempre più si pone come interprete dei molteplici aspetti che rappresentano la donna contemporanea e che ha scelto una passerella dalla vocazione internazionale come Milano per esprimerli al meglio". (ANSA).