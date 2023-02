Champions: Inter; Lukaku, il gol? Importante era vincere

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Nel gol ho messo tutto, sono soddisfatto di aver vinto. Volevamo fare il 2-0, non siamo riusciti ma era importante vincere. Ho passato mesi complicati dopo l'infortunio, sono contento di essere a disposizione della squadra per raggiungere i nostri obiettivi". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, intervistato da Amazon Prime Video dopo la vittoria contro il Porto. "Non sono individualista, penso solo all'Inter e sono contento di aver aiutato la squadra. Dobbiamo continuare così. Assist di Barella? Ho sempre detto che il primo giocatore che prendo se vado in guerra è lui, sono contento che abbia fatto l'assist e andiamo avanti". (ANSA).