Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Ennesimo flash mob degli attivisti di Ultima Generazione, mercoledì mattina, a Milano, dove 8 ragazzi hanno manifestato in via Palmanova bloccando temporaneamente il traffico. Lo hanno riferito la Questura e la Polizia Locale.

È accaduto poco dopo le 10, quando gli 8 sono entrati nel vialone, una delle principali direttrici per la città, all'altezza dell'incrocio con via Carnia, nella carreggiata centrale, in direzione del centro.

Seduti a terra sulle strisce pedonali hanno esposto due striscioni contro i carburanti fossili. Sono quindi stati portati in questura per l'identificazione e la segnalazione in Procura. In tutto il blocco sarebbe durato poco più di mezz'ora.

