Lupo ucciso al parco dello Stelvio

(ANSA) - SONDRIO, 21 FEB - Primo caso di bracconaggio di lupi all'interno del parco nazionale dello Stelvio: i carabinieri forestali hanno trovato, domenica scorsa dopo aver ricevuto una segnalazione, la carcassa di un animale ucciso da un colpo di fucile. in località Pradaccio, nel territorio comunale di Valfurva, nel cuore del Parco dello Stelvio, al confine con il Bresciano.

Il lupo è trovato a lato della strada vicino il trivio che porta in località Presure, con il foro di entrata e uscita di un proiettile di grosso calibro. I veterinari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sondrio hanno esaminato l'animale, un esemplare maschio di due anni in buone condizioni fisiche, Il lupo nel Parco Nazionale dello Stelvio è presente con un branco, accertato da tempo dai ricercatori del Parco, nella zona situata tra il passo del Gavia e il Passo del Tonale (Brescua) e con due individui segnalati in quest'ultimo periodo nella zona di Cancano, in Alta Valtellina.

"Vi è la piena disponibilità da parte del Parco -dichiara il direttore Franco Claretti - a sostenere tutte le azioni a favore di questi territori, agricoltura compresa, finalizzate a rafforzare la cooperazione nella gestione di questa specie. Il grave gesto, oltre che inutile dal punto di vista ecologico, non ha giustificazione alcuna. Sarà rafforzato il nostro impegno nel proseguire, insieme alle Comunità, il dialogo costruttivo nella convinzione che il lupo rappresenta un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali". (ANSA).