Da Micam consigli per buyers, sbagliare acquisti costa caro

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Anche quello del buyer sta diventando un lavoro sempre più pieno di ostacoli, soprattutto in un momento in cui la concorrenza, compresa quella dal web, non lascia tregua. "Al Micam non deve esserci solo business che comunque è importantissimo - ha detto la presidente di Assocalzaturifici Giovanna Ceolini - deve esserci anche la formazione per i buyers, per poter imparare, ed evitare anche loro di fare errori, come comprare un prodotto sbagliato per la propria clientela, perché sono errori che costano". Quindi per le migliaia di operatori arrivati in stragrande maggioranza dall'estero, quest'anno Micam ha offerto anche varie opportunità per migliorare il proprio lavoro. Come lo spazio Future of Retail, dove alcune aziende hanno presentato le loro proposte dalle tecnologie di profilazione del consumatore alla realtà aumentata fino al live shopping experience con influencer virtuali. Tanti suggerimenti in cui comunque il punto vendita fisico e la persona restano al centro. Come sta dimostrando uno storico marchio di anfibi, Cult, che a Micam ha annunciato l'ampliamento del network distributivo con la recente apertura della sede a Milano, in corso di Porta Nuova nel cuore del distretto futuristico, e, dopo aver avviato 10 nuovi corner nel 2022, mira ad arrivare a 30 corner entro il 2023, per un totale complessivo di 600 doors. (ANSA).