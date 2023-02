Champions: Inzaghi "percorso incredibile, abbiamo nostre chance"

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Abbiamo conquistato gli ottavi con un percorso incredibile contro Bayern Monaco e Barcellona che tutti volevano evitare. Li abbiamo ottenuto questi ottavi con tutte le nostre forze e ce la giocheremo sapendo che abbiamo le nostre chance". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto.

"Alla squadra chiedo un miglioramento continuo, è un lavoro che va avanti nel tempo e si cerca sempre di migliorarsi quotidianamente - ha aggiunto - Dubbi? Non solo in attacco, anche chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell'allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell'Inter". (ANSA).