Nove auto in fiamme nella notte nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Nove autovetture sono andate distrutte, nella notte tra domenica e lunedì, in un incendio divampato a Passirana di Rho, alle porte di Milano. Le fiamme, secondo quanto riportato dai Vigili del fuoco, si sono sprigionate intorno alle 4.30.

Per le operazioni di spegnimento sono state necessarie due autobotti dei pompieri. Le vetture si trovavano in un parcheggio, in strada, non tutte adiacenti, e per questo al momento non si esclude la presenza di più focolai, che indicherebbe una possibile azione dolosa. (ANSA).