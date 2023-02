In fila di notte a Ufficio stranieri, 5 in ospedale per malori

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Cinque persone tra i 18 e i 38 anni sono state portate in ospedale la notte scorsa da via Cagni, dove si trova l''Ufficio immigrazione di Milano durante la coda che si forma ogni settimana nella notte fra domenica e lunedì, prima dell'apertura degli uffici dopo il week end, per attendere la presentazione delle pratiche, in particolare richieste d'asilo. Gli agenti, nella ricostruzione della Polizia, nell'occasione munita di scudi, hanno incolonnato gli aventi diritto, senza particolari tensioni a differenza di quanto accaduto nelle settimane scorse quando un gruppo di egiziani aveva cercato di 'saltare' la coda provocando disordini per sedare i quali i poliziotti erano ricorsi a lacrimogeni. Non vi sarebbero state discussioni passate alle vie di fatto tra le persone che subito dopo hanno richiesto l'intervento del 118 e sono state portate in vari ospedali. Tutto è accaduto intorno alle 2, mentre un'ora prima erano stati gli stessi agenti a chiamare l'ambulanza per soccorrere una giovane incinta che aveva avuto un malore. Gli agenti stanno ricostruendo quanto accaduto informandosi nei vari ospedali. (ANSA).