Congo: una villa per Luca Attanasio a due anni dall'omicidio

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Un incontro con gli studenti per spiegare chi era Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo ucciso in in un agguato insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo, una marcia per non dimenticare e chiedere la verità sul suo assassinio e lo scoprimento della targa di villa Attanasio, l'edificio settecentesco che, restaurato, cambia nome e diventerà un polo culturale con biblioteca e bar.

Il 22 febbraio, a due anni dalla morte, Limbiate ricorderà in questo modo l'ambasciatore morto a 43 anni mentre partecipata a una missione del World Food Program. Oltre a questo alle 15:30 è previsto un momento di preghiera al cimitero monumentale e alla sera una messa celebrata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini.

"Speriamo che l'opinione pubblica - aveva spiegato il padre Salvatore a inizio mese - tenga vivo il suo ricordo e l'attenzione in modo che le istituzioni non si adagino". (ANSA).