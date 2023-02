Hashish in tasca e piante di marijuana in casa, arrestato

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Aveva una serra di marijuana in casa e i suoi genitori hanno ostacolato in tutti i modi, anche insultandoli, gli agenti del Commissariato Città Studi di Milano e sono stati indagati per concorso in spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo è stato arrestato. Era stato controllato in strada ed era stato trovato con undici grammi di hashish. I poliziotti hanno perquisito la casa dove hanno trovato sette piante di marijuana e il necessario alla coltivazione: lampade, deumidificatore, tubo di areazione, prodotti chimici per la crescita.

Trovati anche 400 euro in contanti.

Ieri a Milano gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un servizio di prevenzione antidroga nella zona di corso Buenos Aires, piazza Lima e piazza Leonardo. Hanno controllato 18 autoveicoli e 68 persone, delle quali sei risultate avere precedenti di polizia.

Il titolare di un bar di via Mangiagalli è stato sanzionato amministrativamente per inosservanza dell'ordinanza sulle slot machines. (ANSA).