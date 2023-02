Giovane di 29 anni accoltellato e ucciso, preso un sospetto

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Un 29enne è stato accoltellato e ucciso questa notte a Milano. Poco prima di mezzanotte è scattato l'allarme per il giovane con una profonda ferita alla testa in viale Campania all'angolo con via Moretto da Brescia.

Soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli dove è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile che si sono messi sulle tracce dell'aggressore anche grazie alle macchie di sangue trovate in strada. Un marocchino di 44 anni è stato portato in caserma per essere sentito dal pm e si trova ora in stato di fermo. Secondo una prima ricostruzione l'algerino di 29 anni, con precedenti, e il marocchino avrebbero litigato in casa dove è avvenuta l'aggressione. Poi il ferito si è trascinato in strada. (ANSA).