Dopo 4 anni torna l'Irish Fest Milano

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Dopo quattro anni dall'ultima volta Milano torna a tingersi di verde per l'Irish Fest. Dal 17 marzo, giorno in cui si celebra San Patrizio, lo Spazio Mil di Sesto San Giovanni ospiterà infatti suoni, culture e prodotti tipici provenienti dall'isola di Smeraldo.

Nel 2019, l'ultima edizione di Irish Fest Milano ha registrato oltre 15.000 presenze in quattro giorni. Proprio la musica tradizionale irlandese, così come in ogni edizione dell'Irish Fest Milano, sarà il perno centrale della festa, che è a ingresso gratuito per tutti i tre giorni, dal 17 al 19 marzo. (ANSA).