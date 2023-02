M'illumino di meno: Generali spegne la Torre di Zaha Hadid

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Generali aderisce per il quinto anno consecutivo all'iniziativa 'M'illumino di Meno', la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar.

Generali spegnerà le luci delle sue sedi a Milano, ovvero l'iconica Torre disegnata da Zaha Hadid, le Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia e palazzo Berlam a Trieste, per confermare il proprio impegno nella sostenibilità.

Generali, alle ore 20, spegnerà le luci delle sedi della Compagnia scelte per circa dieci minuti per dare visibilità all'iniziativa. Barbara Lucini, responsabile Sustainability e Social Responsibility di Generali Country Italia, ha commentato: "Generali aderisce a 'M'illumino di Meno' con l'obiettivo condiviso di promuovere stili di vita e comportamenti sostenibili per una Transizione Giusta verso un'economia a basse emissioni di gas serra. In coerenza con il piano Lifetime Partner 24: Driving Growth la sostenibilità è al centro della nostra strategia industriale e delle nostre attività di assicuratori e di asset manager globali". (ANSA).