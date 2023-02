A Milano la Cucina Mobile per senzatetto amplia suo servizio

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La cucina mobile per i senza fissa dimora di Progetto Arca diventa attiva di giorno e di notte e amplia il suo servizio per i più bisognosi durante la stagione fredda. Alle 720 cene calde e altrettante colazioni distribuite ogni settimana in città si aggiungono ogni giorno oltre 100 zuppe e bevande calde, bottigliette d'acqua, oltre che cioccolato, panini e snack, che saranno distribuiti in strada.

Si parte il lunedì con il foodtruck posizionato in via Cagni, pronto a fornire un sostegno alimentare ai richiedenti asilo che attendono l'appuntamento presso la sede della questura. Dal martedì alla domenica, la Cucina mobile è attiva tutti i giorni muovendosi in maniera itinerante nelle zone dove si è registrata una maggiore presenza di persone in difficoltà, come via Sammartini, piazza della Repubblica, piazza Argentina, Lambrate, Lanza e corso Europa.

La Cucina mobile è un servizio che Progetto Arca ha portato, dopo Milano, anche in altre sei città italiane, grazie al supporto di preziosi donatori: sono 2.450 i pasti caldi serviti ogni settimana nel complesso di Milano, Varese, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari. Nel corso del 2022 i pasti distribuiti in strada dalla Cucina mobile sono stati 235.686, di cui 100.459 nella sola città di Milano. Numeri raggiunti anche grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo, al fianco di Progetto Arca dalla nascita del servizio.

"Grazie alla Cucina mobile, abbiamo la grande opportunità di raggiungere le persone più fragili che hanno bisogno di cibo e cure, senza attendere che siano loro a cercarci e a venire da noi", ha commentato Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. (ANSA).