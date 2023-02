Regione Lombardia, chi sono gli 80 consiglieri

Oltre al presidente riconfermato Attilio Fontana e al candidato presidente di centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino al Consiglio regionale della Lombardia di seguito l'elenco dei 78 consiglieri che risultano eletti per provincia.



BERGAMO Per Fratelli d'Italia: Paolo Franco, Lara Magoni e Michele Schiavi (primo dei non eletti Pietro Macconi).

Per la Lega: Francesco Malanchini, Roberto Anelli (primo dei non eletti Daniele Belotti). Per Forza Italia Jonathan Lobati (prima non eletta Adriana Bellini). Per il Pd Davide Casati e Jacopo Scandella (primo dei non eletti Gabriele Riva), per la lista Moratti presidente Ivan Rota ( prima non eletta Annalisa Milesi).



BRESCIA Per Fdi Carlo Bravo, Barbara Mazzali, Diego Invernici (primo dei non eletti Giorgio Bontempi. Per la Lega Floriano Massardi, Davide Caparini (prima non eletta Stefania Zambelli), per Forza Italia Simona Tironi (prima dei non eletti Claudia Carzieri). Per il Pd Emilio Del Bono e Miriam Cominelli (prima dei non eletti Maria Anna Dossena). Per il Movimento 5 Stelle Paola Pollini (primo dei non eletti Guido Ghidini). Per Azione Massimo Vizzardi (primo dei non eletti Guido Galperti).

COMO Per la Lega Alessandro Fermi (prima dei non eletti Gigliola Spelzini), per Fratelli d'Italia Anna Dotti (primo dei non eletti Stefano Molinari), per Forza Italia Stefano Gaddi (primo dei non eletti Andrea Ballabio), per Lombardia Ideale Marisa Cesana (prima dei non eletti Laura D'Incalci). Per il Pd Angelo Orsenigo (prima dei non eletti Valeria Benzoni).



CREMONA Per FdI Marcello Maria Ventura (primo dei non eletti Stefano Foggetti). Per la Lega Filippo Bongiovanni (primo dei non eletti Riccardo Vittardi). Per il Pd Matteo Piloni (primo dei non eletti Paolo Bodini).



LECCO Per FdI Giacomo Zamperini (Fabio Mastrobernardino). Per la Lega Mauro Piazza (primo dei non eletti Flavio Nogara). Per il Pd Gian Mario Fragomeli (prima dei non eletti Simona Piazza).



MANTOVA Per Fdi Alessandro Bedischi (prima dei non eletti Paola Bulbarelli), Per la Lega Alessandra Cappellari (primo dei non eletti Diego Accorsi). Per il Pd Marco Carra (primo dei non eletti Giovanni Buvoli).

MILANO Per Fdi Christian Garavaglia, Marco Alparone, Franco Lucente, Vittorio Feltri, Chiara Valcepina, Matteo Forte (primo dei non eletti Marco Bestetti). Per la Lega Silvia Scurati e Riccardo Pase (primo dei non eletti Pietro Marrapodi). Per Forza Italia Gianluca Comazzi (primo dei non eletti Giulio Gallera).

Per Lombardia Ideale Carmelo Ferraro (primo dei non eletti Luca Marrelli). Per Noi Moderati Vittorio Sgarbi (primo dei non eletti Nicolas Gallizzi). Per il Pd Paolo Romano, Paolo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Simone Negri, Carmela Rozza e Paola Bocci (primo dei non eletti Lorenzo Pacini). Per Patto Civico-Majorino presidente Michela Palestra e Luca Paladini (primo dei non eletti Michele Usuelli). Per il Movimento 5 stelle Nicola Di MArco e Paola Pizzighini (primo dei non eletti Gregorio Mammì). Per la Lista Moratti Manfredi Palmeri (primo dei non eletti Marco Tizzoni). Per Azione Lisa Noja (primo dei non eletti Filippo Campiotti).

MONZA Per FdI Federico Romani, Alessia Villa (prima dei non eletti Claudia Tosi). Per la Lega Alessandro Corbetta (primo dei non eletti Andrea Monti). Per Forza Italia Filippo Figini (prima dei non eletti Paola Romeo), per Lombardia Ideale Jacopo Dozio (primo dei non eletti Fiorenzo Corti). per la lista Moratti Martina Sassoli "primo dei non eletti Pietro Zanantoni).

PAVIA: Per Fdi Claudio Mangiarotti (prima dei non eletti Elisabetta Fedegari). Per la Lega Elena Lucchini (primo dei non eletti Andrea Sala). Per Forza Italia Ruggero Invernizzi (prima dei non eletti Simona Virgilio). Per Lombardia Ideale Alessandro Cantoni (primo dei non eletti Enrico Vignati) SONDRIO Per la Lega Massimo Sertori.

VARESE Per FdI Giuseppe De Bernardi Martignnoni, Francesca Caruso (primo dei non eletti Luigi Zocchi). Per la Lega Emanuele Monti (prima dei non eletti Francesca Brianza). Per Lombardia Ideale Cosentino Basaglia (prima dei non eletti Emanuela Quintiglio). Per il Pd Sanuele Astuti (primo dei non eletti Luca Carignola). Per la lista Moratti Luca Ferrazzi (prima dei non eletti Elena Mazzetti). Per Azione Giuseppe Licata (primo dei non eletti Gigi Farioli).



LODI Per Fratelli d'Italia Patrizia Baffi (primo dei non eletti Alex Dalla Bella). Per il Pd Roberta Vallacchi (primo dei non eletti Roberto Ferrari).

MILANO Per Alleanza Verdisinistra Onorio Rosati (prima dei non eletti Daniela Padoan). (ANSA).