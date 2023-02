Litiga con fidanzata e gli scoprono 20 chili di droga a casa

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - I carabinieri erano intervenuti per la segnalazione di un incidente stradale tra Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese (Milano) che, in realtà, si era rivelato essere una lite tra fidanzati. Era però solo l'inizio: un ecuadoriano di 31 anni, che aveva messo le mani al collo alla sua ragazza, una colombiana di 18, ha infatti cercato di allontanarsi, gettando a terra un involucro. Conteneva 20 grammi di marijuana.

In casa sua, durante una perquisizione, sono stati trovati oltre 20 chili di droga: marijuana, hashish, 5 cellulari usati probabilmente per le ordinazioni e 33 banconote false da 20 euro.

E' stato quindi arrestato mentre la fidanzata è stata portata in ospedale per accertamenti. (ANSA).