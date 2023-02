Madre e figlio trovati morti in casa nel Lecchese

Madre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione, stamane a Valgreghentino, piccolo centro collinare della provincia di Lecco. Stando ai primi riscontri, si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico collegato al montascale, utilizzato anche perché la donna era costretta a stare in carrozzina. L'anziana e il figlio, che convivevano, sono stati trovati morti nella loro casa in via don Carlo Sala. Nessun margine d'intervento per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.