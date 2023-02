Forno Brisa raccoglie 3,5 milioni per un Mulino Collettivo

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Crescere nel rispetto dei valori artigiani e ampliarsi senza mai perdere autenticità. È questo l'obiettivo di Forno Brisa, modello unico nel mondo della panificazione, che lo scorso dicembre ha lanciato una campagna di equity crowdfunding con il sogno di dare vita a un'impresa collettiva insieme ad alcune tra le migliori realtà del settore.

Dopo aver raggiunto i 3,5 milioni di euro, adesso il gruppo punta al nuovo target di 4 milioni, così da velocizzare i percorsi di crescita e realizzare nuovi progetti. Primo fra tutti, il Mulino Collettivo in Abruzzo, dove verrà macinato il grano che il forno bolognese e il gruppo di panettieri con cui lavora coltivano nei propri terreni. La digitalizzazione delle bakery è poi un altro passo fondamentale.

"Essere una public company - spiega Pasquale Polito, cofondatore insieme a Davide Sarti di Breaders srl (insegna commerciale di Fondo Brisa) - significa rinunciare all'idea tradizionale dell'impresa dove c'è un padrone: esistono dei soci fondatori, ma anche tutti gli altri soci che entrano diventano proprietari. A breve, saremo quasi mille". Una vera e propria public company del pane, quindi, "probabilmente la prima in Italia". La novità di questa campagna di Equity Crowdfunding "è che stanno entrando degli investitori professionali e questo significa che il settore sta attirando fiducia".

Il team composto da 45 ragazze e ragazzi con un'età media sotto i 30 anni, sta per ampliarsi con 15 nuove assunzioni. Le figure che entreranno a far parte della squadra il cui motto è "Siamo tutti titolari, siamo tutti lavapiatti" si occuperanno di panificazione, accoglienza nei negozi, torrefazione del caffè, digital marketing e agricoltura. (ANSA).