Fontana confermato presidente della Lombardia

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Attilio Fontana centra la riconferma a presidente della Lombardia. A scrutinio ancora in corso il presidente uscente, candidato del centrodestra, ha ottenuto oltre il 56% delle preferenze, mentre il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Pierfrancesco Majorino si è fermato al 32% e Letizia Moratti, con la lista a sui nome non arriva al 10%.

Mara Ghidorzi di Unione Popolare si ferma all'1,5.

E' stata una "vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa" da tutta la coalizione ha sottolineato Fontana. Una coalizione in cui FdI è primo partito (al 25%), superando la Lega (quasi al 17) e in cui Forza Italia al 7,5% è di poco sopra la lista Fontana, oltre il 6. "Sono soddisfatto che i cittadini hanno compreso la nostra capacità di affrontare momenti difficili e complicati" ha aggiunto il governatore. "Una vittoria netta della destra" ha commentato Majorino, appoggiato da Pd (sopra il 21) e Movimento 5 stelle (crollato al 4). "Sono convita che ci sia spazio per ricostruire una proposta politica nuova e che dalla Lombardia partirà questa proposta" ha detto Moratti che con la sua lista ha ottenuto il 5% a cui si aggiunge il quasi 4% di Azione e Italia Viva. (ANSA).