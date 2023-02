Cospito, undici anarchici denunciati per scontri a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Sono stati tutti denunciati per vari reati relativi all'ordine pubblico gli undici anarchici che ieri sono stati portati in questura dopo gli scontri del pomeriggio durante il corteo a Milano in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto in sciopero della fame e ora in ospedale.

Durante gli scontri sei poliziotti erano rimasti feriti.

(ANSA).