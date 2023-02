Medico, Cospito pesa 71 chili, a rischio edema cerebrale

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Alfredo Cospito pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali. E' quanto ha riferito Andrea Crosignani, il medico di parte, all'avvocato Flavio Rossi Albertini dopo la visita effettuata in carcere oggi a Opera. L'anarchico, in base a quanto aggiunge il medico, "è determinato ad andare avanti con la protesta. E' lucido e cammina sulle proprie gambe". Il consulente ha definito le condizioni "serie". "I parametri tengono ma basta poco perchè la situazione precipiti senza dei segni particolari di allarme" preventivo, ha aggiunto.

"Ho preso visione della cartella clinica, la situazione da un punto di vista fisico è di importante debilitazione ma è presente a se stesso, lucido e determinato", ha detto Crosignani. "La debilitazione unita alla determinazione purtroppo non è un buon segno", ha aggiunto. (ANSA).