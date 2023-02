Cocaina nel box di casa, Polizia arresta un 65enne a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - La Polizia ha arrestato un italiano pregiudicato di 65 anni per detenzione e spaccio di droga e hanno sequestrato 150 grammi di cocaina, 9200 euro e 1600 dollari in contanti, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate sono intervenuti ieri in via Sant'Erembaldo dove, nell'abito di controlli antidroga, hanno visto un uomo salire a bordo di un'auto che si era appena fermata. L'uomo è stato trovato con un grammo di cocaina appena acquistato; Il conducente della vettura con un grammo di cocaina e 950 euro in contanti.

Nella perquisizione a casa di quest'ultimo i poliziotti hanno trovato oltre 9.000 euro e 1.600 dollari americani e, in un box, 150 grammi di cocaina, il bilancino e il materiale per il confezionamento. (ANSA).