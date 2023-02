Quattromila profumi contraffatti, 3 denunciati nel Milanese

(ANSA) - MIILANO, 10 FEB - Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Milano perché sorprese con un ingente quantitativo di profumi contraffatti, che sul mercato, originali, avrebbero avuto un valore stimato in 460mila euro. Si tratta di un 30enne argentino e un 40enne egiziano che ora dovranno rispondere per il reato di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione". Oltre ad essi un 22enne egiziano è stato denunciato per spaccio.

Una pattuglia di Sesto San Giovanni ha visto in via Repubblica a Paderno Dugnano un veicolo palesemente sovraccarico, con diversi scatoloni all'interno dell'abitacolo, e ha deciso di controllarlo. Nel mezzo, guidato dall'argentino, c'erano 603 flaconi, sigillati di profumi di vari marchi prestigiosi, risultati falsi.

Dai successivi accertamenti, i Carabinieri hanno individuato il luogo in cui il 30enne aveva poco prima acquistato la merce: un deposito seminterrato di via Zucchi a Cusano Milanino, al cui interno c'erano un 40enne e un 22enne, entrambi egiziani.

Dalla perquisizione personale e del posto, i militari hanno trovato 3.872 confezioni di profumi sigillati falsi, la somma di 2.100 euro in contanti ed una pistola a salve di piccole dimensioni, nella disponibilità del 40enne; oltre a 7,7grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 170 ero in contanti nella disponibilità del 22enne. Merce, droga e soldi sono stati sequestrati. (ANSA).