Rapina in casa discografica a Milano, è quella de 'Il Pagante'

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - E' quella del fenomeno musicale 'Il Pagante' la casa discografica rapinata martedì pomeriggio in via Oriani a Milano. Lo scrive oggi Il Corriere della Sera.

La società 'E Ventures' produce i video-tormentoni, organizza i concerti e le serate in discoteca del duo ed è stata fondata dal 29enne Guglielmo Panzera, che martedì è stato legato ai polsi con una fascetta in plastica da elettricista insieme a cinque dipendenti della società, sotto la minaccia di due rapinatori, a volto coperto, armati di coltello e probabilmente di una scacciacani.

Nella ricostruzione dei carabinieri, i rapinatori si sono fatti consegnare un orologio Tudor del valore di alcune migliaia di euro da uno degli ostaggi e uno zaino da un altro. A dare l'allarme gli stessi dipendenti quando sono riusciti a liberarsi. I due malviventi sono stati descritti dalle vittime come italiani tra i 50 e i 60 anni. Nessuno è rimasto ferito.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Duomo sono intervenuti sul posto poco dopo le 16. Sia lo studio sia il palazzo non hanno sistemi di videosorveglianza, i rapinatori potrebbero essere stati ripresi da qualche telecamera in strada.

Il Pagante è nato come pagina Facebook nel 2010. L'idea originaria era di fare sarcasmo su determinati atteggiamenti radicati nel sostrato giovanile milanese, consolidatisi nel tempo e diventati fonte di omologazione di massa. Il Gruppo iniziale ha però subito negli anni una forte evoluzione, puntando sulla musica. L'idea che sta alla base delle canzoni prodotte è quella di ricreare ambienti e situazioni tipicamente giovanili. (ANSA).