Trova la bici rubata su Fb e va a ricomprarla con i carabinieri

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Ha trovato la sua bici, da poco rubata, su Facebook, in vendita, e allora si è finto interessato all'acquisto dopo aver fatto denuncia ai carabinieri, che si sono presentati con lui all'incontro e hanno denunciato il 'venditore'.

Il protagonista della vicenda è un 22enne di Novara, che sul market di Facebook ha trovato in vendita la sua bici trafugata all'aeroporto di Cameri (Novara) il 5 febbraio scorso, per 4mila euro, cioè a circa metà del suo valore, essendo una Mtb professionale da Enduro. Allora prima si è recato a fare denuncia e poi ha concordato un appuntamento al quale si è presentato con i carabinieri della compagnia di Rho (Milano).

La bici presentava lo sponsor del ragazzo e il suo nickname agonistico. Così il venditore, un 23enne tunisino, con precedenti per furto, è stato denunciato per ricettazione.

