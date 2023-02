Rapina in società di produzione musicale, sei presi in ostaggio

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - E' stato un bottino risicato, a fronte di un blitz quasi da commando, quello messo a segno ieri da tre uomini a volto coperto, armati di coltello e probabilmente di una scacciacani che hanno sequestrato, legandoli con fascette di plastica i sei dipendenti di una società che si occupa di produzione di gruppi musicali e consulenza per artisti in via Oriani, a Milano.

Nella ricostruzione dei carabinieri, i rapinatori si sono fatti consegnare un orologio Tudor del valore di alcune migliaia di euro da uno degli ostaggi e uno zaino da un altro. A dare l'allarme gli stessi dipendenti una volta che sono riusciti a liberarsi. (ANSA).