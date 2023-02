Presidio anarchico per Cospito alla Statale di Milano

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Un presidio per Alfredo Cospito in vista del corteo preannunciato per sabato contro il 41 bis è iniziato questa mattina nel Chiostro Farmacia dell'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, con una quarantina di partecipanti anarchici.

L'iniziativa prevede un pranzo condiviso e un dibattito serale. I partecipanti hanno occupato gli spazi del Chiostro e sono monitorati dalla Questura. Hanno affisso uno striscione 'di solidarietà a Cospito', l'anarchico rinchiuso a Opera al 111 giorno di sciopero della fame 'e contro il 41bis'. (ANSA).